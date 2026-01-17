Форма поиска по сайту

17 января, 10:02

Спорт

Вратарь "Флориды" Бобровский впервые в карьере пропустил девять шайб в матче НХЛ

Фото: ТАСС/AP/Nathan Denette

Российский вратарь "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский впервые за всю свою карьеру не смог отразить 9 шайб в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Флорида Пантерз" в ночь на 17 января проиграла "Каролине Харрикейнз" со счетом 1:9. В этом матче россиянин смог отразил только 26 из 35 бросков.

До этого Бобровский пропускал не более 8 шайб. В частности, такое происходило в матче с "Коламбус Блю Джекетс" в 2018 году.

В прошлом сезоне "Флорида Пантерз" во второй раз подряд завоевала Кубок Стэнли, обыграв "Эдмонтон Ойлерз" в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч завершился со счетом 5:1.

В составе победителей шайбы забросили Сэм Райнхарт (5, 38, 54 и 56-я минуты) и Мэттью Ткачук (20), а в составе проигравшей команды голом отличился Василий Подколзин (56). Счет в финальной серии стал 4:2 в пользу "Флориды".

