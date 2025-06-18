Хоккеисты "Флорида Пантерз" выиграли Кубок Стэнли

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Клуб "Флорида Пантерз" во второй раз подряд завоевал Кубок Стэнли, обыграв "Эдмонтон Ойлерз" в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч завершился со счетом 5:1. Со стороны "Флориды" шайбы забросили Сэм Райнхарт (5, 38, 54 и 56-я минуты) и Мэттью Ткачук (20), в составе "Эдмонтона" голом отличился Василий Подколзин (56).

Счет в финальной серии стал 4:2 в пользу "Флориды". Таким образом, американская команда выиграла в финале Кубка Стэнли второй раз подряд.

В мае хоккеисты ярославского "Локомотива" впервые стали обладателями Кубка Гагарина, обыграв челябинский "Трактор" в финальной серии плей-офф "Фонбет" – Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Пятый матч серии проходил в Ярославле и завершился со счетом 2:1 в овертайме.

Самым ценным игроком был признан нападающий ярославского клуба Александр Радулов. Всего в 21 матче плей-офф ему удалось набрать 16 очков (7 шайб и 9 результативных передач) и стать лучшим бомбардиром своей команды.