Ярославский "Локомотив" впервые завоевал Кубок Гагарина

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Хоккеисты ярославского "Локомотива" впервые стали обладателями Кубка Гагарина, обыграв челябинский "Трактор" в финальной серии плей-офф "Фонбет" – Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Пятый матч серии проходил в Ярославле и завершился со счетом 2:1 в овертайме. В составе "Локомотива" голами отметились Мартин Гернат (26-я минута) и Максим Шалунов (69), в составе "Трактора" – Стивен Кэмпфер (54).

Счет в серии до четырех побед стал 4–1 в пользу "Локомотива". Самым ценным игроком плей-офф был признан нападающий ярославского клуба Александр Радулов. Всего в 21 матче плей-офф ему удалось набрать 16 очков (7 шайб и 9 результативных передач) и стать лучшим бомбардиром своей команды.

Ранее молодежная сборная РФ по хоккею выиграла Кубок будущего на турнире в Новосибирске после победы над командой из Белоруссии. Матч завершился со счетом 2:1. При этом российские хоккеисты одержали три победы в трех матчах.

Помимо этого, стало известно, что обладателем Кубка Стэнли – 2025 станет как минимум один россиянин. В полуфиналах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сыграют "Каролина" против "Флориды", а также "Даллас" против "Эдмонтона". В каждой из этих команд играет как минимум один российский хоккеист.