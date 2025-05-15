Губерниев раскритиковал слова Фетисова о ЧМ по хоккею

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Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Вячеслава Фетисова, который назвал трансляцию матчей чемпионата мира (ЧМ) по хоккею предательством.

Ранее Фетисов объяснил, что показ матчей с участием западных стран является предательством в нынешних условиях, поскольку Россия участвует в спецоперации. Он обратил внимание, что российских хоккеистов выгнали из данного чемпионата, однако его игры до сих пор показываются.

"Если мы хотим регрессировать и если хотим, чтобы наши дети вообще не видели хороший хоккей мирового уровня, конечно, нужно прекратить, по версии этих людей, читать зарубежную литературу, смотреть скандинавские, французские и американские фильмы", – заявил Губерниев в беседе с "ВсеПроСпорт".

Комментатор добавил, что "учить Родину любить" спортивное сообщество не надо. Также он призвал людей, которые выступают против показа чемпионата в России, помочь спортсменам материально.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) опровергла информацию о допуске сборной России на Олимпиаду 2026 года. Генеральный директор федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс обратил внимание, что заседания, на котором могли бы решить вопрос участия россиян в соревновании, не было.

При этом президент IIHF Люк Тардиф заявил, что в федерации все еще ждут решения МОК относительно участия российских спортсменов в Олимпиаде.