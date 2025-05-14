Ливо, Шабанов и Галимов номинированы на премию КХЛ "Золотая клюшка"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Канадский нападающий клуба "Салават Юлаев" Джошуа Ливо, форвард "Трактора" Максим Шабанов и нападающий "Ак Барса" Артем Галимов номинированы на премию Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Золотая клюшка". Об этом сообщается на сайте лиги.

Отмечается, что Ливо принял участие в 62 матчах сезона. В ходе них он сумел набрать 80 очков, забил 49 голов и совершил 31 результативную передачу.

Кроме того, спортсмен установил новый снайперский рекорд по количеству заброшенных шайб за регулярный чемпионат. Предыдущий рекорд принадлежал Сергею Мозякину, который в составе "Металлурга" в сезоне 2016/17 забросил 48 шайб.

Тем временем Шабанов смог набрать 67 очков, забить 23 гола и совершить 44 голевые передачи в 65 играх. В текущем сезоне он стал третьим бомбардиром регулярного чемпионата, обновил клубные рекорды по набранным очкам и передачам.

Галимов забросил 35 шайб и отдал 24 результативные передачи, что позволило ему набрать 59 очков по итогам 68 игр сезона. Кроме того, он является лучшим бомбардиром "Ак Барса" и лучшим игроком лиги по показателю полезности (плюс 31).

Премию вручат одному из указанных хоккеистов на торжественной церемонии закрытия сезона, которая состоится 29 мая. В прошлом году награду получил нападающий "Динамо" Никита Гусев.

Также эта премия вручалась Александру Радулову, Сергею Мозякину, Вадиму Шипачеву, Дмитрию Яшкину и Данису Зарипову.

Ранее КХЛ назвала лучших игроков полуфинальных серий Кубка Гагарина. В этом году лучшим вратарем оказался спортсмен из "Локомотива" Даниил Исаев. Его коэффициент надежности в пяти матчах составил 1,41. Голкиперу удалось отразить 94,07% бросков.

Лучшим защитником был признан представитель "Трактора" Григорий Дронов. Шабанов, в свою очередь, оказался лучшим нападающим полуфинала, а 18-летний Егор Сурин из "Локомотива" был признан лучшим новичком.