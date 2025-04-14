Дегтярев: матчи между игроками КХЛ и НХЛ могут пройти в Санкт-Петербурге и Вашингтоне

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Матчи между российскими и американскими хоккеистами, выступающими в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), могут пройти в Санкт-Петербурге и Вашингтоне. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев.

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры, о которых не сообщается публично. Однако сложность заключается в составлении календарей, поскольку НХЛ и КХЛ являются коммерческими организациями, пояснил министр.

"Есть много телеправ, страховки, если во время матча тот же (капитан "Вашингтона". – Прим. ред.) Александр Овечкин или американец получит травму, кто за это будет платить? Календари, страховки, права, финансы, реклама – это все в фокусе нашего внимания", – цитирует Дегтярева ТАСС.

Также он предположил участие в мероприятии Овечкина. По его словам, спортсмен захочет посетить "родные места".

"Так уже было, по-моему, он приезжал, привозил Кубок Стэнли, этот кубок я держал в руках, он тяжелый, здоровый", – отметил Дегтярев, добавив, что в Москве живет мать хоккеиста – двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина.

Президент США Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина о проведении матчей 18 марта. Предложение российский лидер выдвинул в ходе телефонных переговоров с американским коллегой в качестве нормализации двусторонних отношений.

Позже Дегтярев подтвердил возможность проведение игр, уточнив, что идея уже прорабатывается. При этом подробности о составах команд в настоящее время еще не известны.