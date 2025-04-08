Клуб НХЛ "Монреаль" подписал контракт с российским хоккеистом Демидовым

Фото: ТАСС/Валентина Певцова

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" согласовал условия трехлетнего контракта новичка с российским хоккеистом Иваном Демидовым. Об этом сообщается на сайте команды.

Отмечается, что в текущем сезоне КХЛ Демидов в составе петербургского СКА забросил 19 шайб и отдал 30 передач. Он также становился лучшим новичком месяца в КХЛ, получая эту награду в сентябре, декабре и январе.

Демидов был выбран "Канадиенс" в первом раунде драфта НХЛ, на 5-м месте.

Также стало известно, что хоккейный клуб СКА по обоюдному согласию расторг контракт с нападающим Евгением Кузнецовым.

"Форвард пополнил состав армейцев перед началом этого сезона. В регулярном чемпионате провел 39 матчей, в которых набрал 37 (12+25) очков. В плей-офф Кузнецов сыграл 6 встреч и отметился 3 (1+2) результативными баллами", – говорится в сообщении клуба.

В СКА также пожелали Демидову удачи в его дальнейшей карьере в НХЛ.

Ранее стали известны все хоккейные клубы из Восточной и Западной конференций, которые сыграют между собой в четвертьфинале плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

В конце марта нижнекамский хоккейный клуб "Нефтехимик" расторг контракт с главным тренером Олегом Леонтьевым. По данным СМИ, контракт с ним был рассчитан еще на два года. Однако руководство клуба расторгло соглашение, опираясь на неудовлетворительные результаты регулярного чемпионата КХЛ.