31 марта, 20:06Спорт
Олег Леонтьев покинул пост главного тренера ХК "Нефтехимик"
Фото: ТАСС/Валентина Певцова
Нижнекамский хоккейный клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Нефтехимик" расторг контракт с главным тренером Олегом Леонтьевым, передает ТАСС.
По словам специалиста, контракт с ним был рассчитан еще на два года. Однако руководство клуба расторгло соглашение, опираясь на неудовлетворительные результаты регулярного чемпионата КХЛ.
По итогам сезона "Нефтехимик" не попал в плей-офф, заняв девятое место Восточной конференции лиги.
Леонтьев отметил, что команда "на ходу", в нее вложены "душа и сердце".
"Надеюсь, что она будет еще играть и покорять вершины. Потенциал и перспективы ее видны. Претензий к руководству клуба у меня нет, я принимаю любое решение, я неконфликтный человек, мы договорились", – подчеркнул он.
В начале февраля по собственному желанию покинул свою должность спортивный директор столичного клуба "Динамо" Алексей Сопин. Он назвал решение сложным, так как начинал карьеру игрока именно в "Динамо", после чего перешел на пост функционера этого же клуба.
Как отмечал президент – председатель совета директоров клуба Виктор Воронин, решение об уходе спортдиректора было неожиданным, однако руководство приняло его. Он пожелал Сопину удачи в будущем.
В НХЛ рассказали, когда Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки