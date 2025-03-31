Овечкин забросил 890-ю шайбу за свою карьеру в НХЛ

Фото: AP Photo/Nick Wass

Российский хоккеист и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забил гол в матче первенства против "Баффало Сейбрз". Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, россиянин довел общее число своих заброшенных шайб до 890, сократив отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ до четырех голов.

На фоне этого НХЛ обновила прогноз по дате, в которую Овечкин побьет рекорд Гретцки. Ожидается, что при сохранении текущей результативности российский нападающий обойдет канадца в гостевой встрече с "Нью-Йорк Айлендерс", которая состоится в ночь на 16 апреля по московскому времени.

Ранее российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин сумел осуществить дубль во время гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ против "Сан-Хосе".

Таким образом он увеличил число заброшенных в этом сезоне шайб до 33, разделив второе место по этому показателю среди россиян с форвардом "Тампы" Никитой Кучеровым.

В свою очередь, хоккеист уфимской команды "Салават Юлаев" канадец Джош Ливо в марте побил рекорд россиянина Сергея Мозякина по числу заброшенных шайб в течение одного регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).