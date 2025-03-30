Панарин сравнялся с Кучеровым по числу голов в нынешнем сезоне НХЛ

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Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин сумел осуществить дубль во время гостевого матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Сан-Хосе". Таким образом он увеличил число заброшенных в этом сезоне шайб до 33, разделив второе место по этому показателю среди россиян с форвардом "Тампы" Никитой Кучеровым.

При этом лидером в этом отношении остается российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин, который осуществил 36 голов.

Победу в матче одержали "Рейнджерс" со счетом 6:1. На сегодняшний день команда занимает 4-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона, заполучив 77 очков по итогам 74 матчей. "Сан-Хосе" находится на самой низкой, 8-й позиции Тихоокеанского дивизиона. Команда имеет 49 очков после участия в 72 играх.

В рамках следующей встречи, которая состоится в ночь на 3 апреля, "Рейнджерс" сыграют с "Миннесотой". Вместе с тем в ночь на 31 марта "Сан-Хосе" предстоит встретиться с "Лос-Анджелесом".

Ранее Национальная хоккейная лига (НХЛ) обновила вероятную дату, когда Александр Овечкин сможет побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам. По мнению экспертов, нападающий может сделать это в ночь на 16 апреля в гостевой встрече с "Нью-Йорк Айлендерс".