Алексей Сопин покинул должность спортивного директора ХК "Динамо"

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Алексей Сопин покинул должность спортивного директора столичного хоккейного клуба КХЛ "Динамо" по собственному желанию.

"Я принял сложное решение для себя и своей семьи. Покидать родной клуб после продолжительного времени работы всегда непросто", – цитирует Сопина пресс-служба команды.

Экс-директор рассказал, что начинал карьеру игрока в столичном клубе, а затем перешел на пост функционера. Сопин поблагодарил руководство "Динамо" и тренерский штаб за совместную работу и отметил, что хочет уделить время отдыху.

"Не хотел тянуть, так как "Динамо" должно иметь время, чтобы вести трансферную политику к новому сезону", – добавил он.

В свою очередь, президент – председатель совета директоров клуба Виктор Воронин отметил, что Сопин стал хорошим специалистом за время, проведенное в "Динамо".

По его словам, решение об уходе спортдиректора было неожиданным, однако руководство приняло его. Тем не менее кандидатов на эту должность пока нет, обратил внимание Воронин.

"Желаем Алексею Сопину удачи в будущем", – подытожил он.

Между тем 1 февраля "Динамо" впервые в сезоне проиграло петербургскому СКА. Победу со счетом 4:3 последняя команда одержала в овертайме: нападающий Иван Демидов совершил передачу на защитника Александра Никишина, а тот направил шайбу поверх плеча голкипера "Динамо" Владислава Подъяпольского.