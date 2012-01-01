СКА в овертайме впервые в сезоне обыграл московское "Динамо" в КХЛ

1 февраля на арене в Петровском парке состоялся топ-матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским "Динамо" и СКА из Санкт-Петербурга. Победу в овертайме одержали гости со счетом 4:3, тем самым впервые одолев бело-голубых в нынешнем регулярном чемпионате. Подробности – в материале спортивного обозревателя Москвы 24 Никиты Камзина.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Динамо" для СКА – крайне неудобный соперник в нынешней регулярке КХЛ. В трех матчах команда Алексея Кудашова взяла 100% очков у дружины Романа Ротенбега, выиграв во всех поединках в основное время (4:2, 5:4, 5:3).

Бело-голубые в 2025 году вообще очень хороши: всего 2 поражения в 10 играх. Поэтому третье место в Западной конференции (65 очков после 50 игр) вообще не удивляет. У красно-синих с берегов Невы статистика и место в таблице похуже (шестая строчка, 63 балла после 50 матчей), однако за счет трехматчевой победной серии петербуржцы сумели подтянуться к группе лидеров.

Первыми в четвертом очном противостоянии "Динамо" и СКА отличились бело-голубые – причем уже через полторы минуты после начального вбрасывания. Но судьи отменили взятие ворот из-за помехи голкиперу Артемию Плешкову. Зато 1:0 в исполнении Максима Джиошвили выбрасывать в корзину не было никаких оснований. Форвард "Динамо" без помех вылез из-за ворот, пробил раз, пробил два, после чего сетка заколыхалась от соприкосновения с шайбой. Дело было на 8-й минуте.

А на 13-й хозяева поймали соперника на контратаке. Нападающий СКА Николай Поляков в чужой зоне отдал пас в пустоту, один из лучших бомбардиров лиги Никита Гусев забрал подбор, улетел ракетой по левому флангу и пустил шайбу между щитков Плешкову – 2:0. Но петербуржцы все же ушли на перерыв не с пустыми руками. На 17-й минуте защитник СКА Никита Зайцев бросал под давлением от синей линии, а форвард Валентин Зыков удачно подставил клюшку вблизи ворот Владислава Подъяпольского, – 2:1.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Однако во втором периоде "Динамо" будто встало. Пожалуй, единственный яркий момент хозяев – лихая контратака в исполнении Седрика Пакетта и Дмитрия Рашевского с неточным броском последнего. Зато "армейцы" сумели отличиться дважды.

На 32-й минуте при розыгрыше первого же большинства капитан красно-синих Александр Никишин получил пас на синей линии от Михаила Григоренко, и защитник пробил точно в правый от вратаря угол – 2:2. Весомую роль в этом голе сыграл Зыков, который закатился на пятак и перекрыл обзор Подъяпольскому. А на 37-й минуте СКА провернул похожий трюк: партнеры нашли в левом круге вбрасывания Андрея Педана, и защитник классно шмальнул в дальний, – 3:2. Подъяпольский вновь работал в этом эпизоде вслепую, но на этот раз корпус перед ним выставил Владимир Алистров.

Третью 20-минутку СКА тоже начинал с преимуществом, однако затем гости начали играть, скорее, по счету и ждать ошибки "Динамо". Те в свою очередь с каждой минутой усиливали давление на ворота Плешкова, но поначалу шайба летела максимум в каркас. За пару минут до конца бело-голубые выбросили последний козырь, сняв вратаря, и едва не пропустили в пустые. Но сюжет повернул в другую сторону. Никита Гусев уже забивал петербуржцам на последних секундах в этом сезоне, и умудрился сделать это вновь. Получив передачу от Даниила Пыленкова, бомбардир выстрелил в касание от синей линии. Голкипер СКА подставил ловушку, но шайбу не зафиксировал, и она завалилась за линию, – 3:3 и дубль нападающего в этой встрече.

"Армейцам" пришлось играть овертайм во втором матче подряд, однако в отличие от предыдущей встречи со "Спартаком" до буллитов дело не дошло. Молодой талант СКА Иван Демидов вложил шайбу в клюшку Александру Никишину, а капитан точно бахнул над плечом Подъяпольского, – 4:3 и четвертая победа подряд для красно-синих.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главный тренер СКА Роман Ротенберг снова пришел на пресс-конференцию с будильником, традиционно поблагодарил болельщиков и, конечно же, подвел итоги победного матча.





Роман Ротенберг главный тренер СКА Мы старались играть по заданию с первых минут, но были некоторые моменты, после которых пришлось менять состав, сочетания. Это все сработало – сравняли, вышли вперед. В концовке был вопрос, кто дал бросить (Никите Гусеву. – Прим. ред.), а в овертайме разыграли нашу домашнюю заготовку и забили победную шайбу.

Не обошлось и без ярких заявлений. В частности, Ротенберг вступил в дискуссию с одним из журналистов после вопроса об антирекорде "армейцев" по количеству пропущенных шайб в одном сезоне КХЛ (гол Джиошвили стал 151-м, тогда как прежний максимум – 150 в сезоне 2022–2023).

"На следующую игру я прошу журналистов посчитать, сколько мы пропустили и сколько забили с 1946 года (год основания СКА. – Прим. ред). А вы знаете, что произошло в 1945 году? Мы победили фашистов. Вот это важнее, чем сколько мы пропустили", – обратил внимание специалист.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Еще Ротенберг пообещал "пожизненно дисквалифицировать" тех фанатов СКА, кто орет матом на трибунах (лига оштрафовала "армейцев" за нецензурщину болельщиков в игре со "Спартаком"), и рассказал об огромном интересе к хоккеистам клуба из-за океана.

"Многим нашим игрокам звонят лично владельцы команд НХЛ и предлагают огромные контракты – 10 миллионов долларов в год. И нам не очень просто в этой ситуации. Но мы сделаем все возможное, чтобы наши игроки остались в команде", – пообещал Ротенберг.

Наставник "Динамо" Алексей Кудашов по времени общался с журналистами гораздо меньше своего коллеги, и в целом сконцентрировался на огрехах своих подопечных.





Алексей Кудашов главный тренер московского "Динамо" Немножко недоработали в пропущенных голах, я могу назвать их легкими. В таких матчах подобное делать нельзя, плюс свои моменты надо реализовывать. Это большая игра, и маленькие недоработки очень серьезно влияют на результат.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Динамо" хоть и проиграло, но за счет перевода игры в овертайм набрало 66 очков и забралось на вторую строчку. Правда, столько же и у столичных соседей – ЦСКА, который в параллельной игре уничтожил нижегородское "Торпедо" 6:1. А вот СКА хоть и остался на шестой строчке, но теперь у них 65 очков. А это ровно столько же, сколько у вышестоящих за счет доппоказателей "Спартака" и череповецкой "Северстали". Поэтому с каждым новым сыгранным матчем расклады со второй по шестую строчку на Западе могут меняться очень лихо.

Удастся ли петербуржцам продолжить победный путь и резко взлететь в таблице, узнаем уже 4 февраля – СКА дома примет казанский "Ак Барс". А вот "Динамо" свой следующий поединок проведет аж 6 февраля. Соперник у бело-голубых попроще – "Куньлунь Ред Стар", да и ехать далеко не надо: китайский клуб пока принимает гостей на арене в Мытищах.

