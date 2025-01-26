Тренер СКА Ротенберг принес будильник на пресс-конференцию после матча КХЛ

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг принес механический будильник на пресс-конференцию после матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Салаватом Юлаевым". Об этом сообщает РИА Новости.

В субботу, 25 января, СКА обыграл уфимский клуб во встрече регулярного чемпионата. Счет составил 3:2.

На пресс-конференцию Ротенберг пришел с будильником в руках. Тренер включил его, когда к нему обращался с вопросом один из журналистов.

"Я хочу вам подарить подарок, чтобы вы писали позитивные статьи о СКА", – сказал Ротенберг.

При этом журналист от подарка отказался.

Ранее ЦСКА проиграл ярославскому "Локомотиву" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, которая состоялась Ярославле, завершилась со счетом 4:1 (2:1, 2:0, 0:0) в пользу хозяев. У "Локомотива" отличились Степан Никулин, Георгий Иванов, Артур Каюмов и Рушан Рафиков. У гостей шайбу забросил Владислав Каменев.

