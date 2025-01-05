ЦСКА проиграл "Локомотиву" впервые в сезоне КХЛ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

ЦСКА проиграл ярославскому "Локомотиву" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча, которая состоялась Ярославле, завершилась со счетом 4:1 (2:1, 2:0, 0:0) в пользу хозяев. У "Локомотива" отличились Степан Никулин, Георгий Иванов, Артур Каюмов и Рушан Рафиков. У гостей шайбу забросил Владислав Каменев.

"Локомотив" одержал первую победу в сезоне над ЦСКА. Хоккейный клуб набрал 68 очков в 43 матчах и стал лидером в турнирной таблице Западной конференции, а ЦСКА занял вторую строчку с 57 баллами.

В следующем матче "Локомотив" примет подмосковный "Витязь". Игра состоится 7 января.

В феврале 2022 года сборные и клубы России и Белоруссии отстранили от соревнований Международной федерации хоккея. В Федерации хоккея России заявили, что такое решение является дискриминационным и противоречащим духу спорта.

В марте 2023-го совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение о продлении отстранения сборных России и Белоруссии от соревнований в сезоне-2023/2024. Оно было основано на оценке рисков от компании, которая специализируется на этом. Совет организации установил, что возвращение российских и белорусских спортсменов в международные соревнования окажется небезопасным.

Однако уже в октябре того же года IIHF сообщила, что сборная России по хоккею может сыграть с командой США на групповом этапе ОИ-2026 года, которые пройдут в Италии, в случае допуска. При этом федерация в заявлении не сообщила, кто займет места сборных России и Белоруссии, если команды не пустят на Олимпиаду в 2026 году.

