Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Гагарина

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Стали известны все хоккейные клубы из Восточной и Западной конференций, которые сыграют между собой в четвертьфинале плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает РИА Новости.

11 апреля ярославский "Локомотив" встретится с омским "Авангардом". Также в этот день пройдет матч между уфимским "Салават Юлаевым" и московским "Спартаком".

12 апреля состоится матч между челябинским "Трактором" и минским "Динамо". Кроме того, в эту дату московское "Динамо" сыграет с казанским "Ак Барсом".

Ранее ярославский "Локомотив" стал лидером регулярного чемпионата КХЛ, выиграв Кубок континента. Хоккейному клубу удалось одержать победу над "Адмиралом" со счетом 4:1.

В первом периоде шайбу забросил нападающий "Локомотива" Рихард Паник, во втором периоде – защитник Мартин Гернат, а в последнем – Александр Полунин и Артур Каюмов. В ворота ярославской команды шайбу удалось забросить лишь Даниилу Гутику.

