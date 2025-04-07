Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Казанский хоккейный клуб "Ак Барс" одержал победу в седьмом матче с "Автомобилистом" по результатам серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу казанцев. Первую шайбу забросил игрок "Автомобилиста" Александр Шаров, а следующие две – нападающие "Ак Барса" Илья Сафонов и Кирилл Семенов.

Серия до четырех побед завершилась со счетом 4:3 в пользу казанского клуба. Таким образом, "Ак Барс" стал предпоследним участником 1/4 финала плей-офф КХЛ. Ранее в эту стадию прошли ярославский "Локомотив", челябинский "Трактор", минское "Динамо", "Авангард", московские "Динамо" и "Спартак".

Последний участник четвертьфинальной стадии Кубка Гагарина определится во вторник, 8 апреля, когда "Салават Юлаев" сыграет с "Сибирью". Сейчас счет в серии 3:3.

Ранее ярославский "Локомотив" стал лидером регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и выиграл Кубок континента. Команда обыграла владивостокский "Адмирал" со счетом 4:1.

В первом периоде шайбу забросил правый нападающий ярославской команды Рихард Паник, а во втором – защитник Мартин Гернат. В последнем периоде шайбы в ворота "Адмирала" забросили Александр Полунин и Артур Каюмов, а "Локомотиву" – Даниил Гутик.

