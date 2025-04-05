Минское "Динамо" обыграло ЦСКА и впервые вышло в четвертьфинал Кубка Гагарина

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Минское "Динамо" одержало победу над московским ЦСКА в серии первого раунда плей-офф Фонбет – Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Счет составил 6:2, сообщает ТАСС.

Со стороны победителей шайбы забили Николас Мелош (14-я минута), Егор Бориков (28, 53), Джошуа Брук (44), Виталий Пинчук (45) и Александр Волков (60). От ЦСКА ворота поразили Максим Соркин (20) и Владислав Провольнев (55).

Минская команда впервые за время выступления в КХЛ прошла первый раунд, выбившись в четвертьфинал Кубка Гагарина.

Ранее российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин повторил рекорд легендарного канадского форварда Уэйна Гретцки по количеству забитых шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. В домашнем матче против "Чикаго Блэкхокс" он оформил дубль, доведя свой счет до 894 голов.

После игры Гретцки лично поздравил хоккеиста. Сразу после матча "Вашингтон" – "Чикаго" он пришел в раздевалку столичной команды и там поздравил россиянина, после чего сделал памятную фотографию с Овечкиным и остальными игроками "Вашингтона".

