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Новости

19 марта, 16:15

Спорт

США и Россия договорились об организации матчей между клубами НХЛ и КХЛ

США и Россия договорились об организации матчей между клубами НХЛ и КХЛ

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Во время телефонного разговора 18 марта Владимир Путин и президент США Дональд Трамп согласились нормализовать отношения между государствами и организовать хоккейные матчи между игроками НХЛ и КХЛ. Кроме того, лидеры стран заявили, что движение к миру начнется с энергетического и инфраструктурного прекращения огня на Украине.

Как скоро удастся осуществить эти планы? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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