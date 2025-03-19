США и Россия договорились об организации матчей между клубами НХЛ и КХЛ

Во время телефонного разговора 18 марта Владимир Путин и президент США Дональд Трамп согласились нормализовать отношения между государствами и организовать хоккейные матчи между игроками НХЛ и КХЛ. Кроме того, лидеры стран заявили, что движение к миру начнется с энергетического и инфраструктурного прекращения огня на Украине.

Как скоро удастся осуществить эти планы? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.