Россиянин Анкалаев завоевал чемпионский титул UFC в полутяжелом весе

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Россиянин Магомед Анкалаев сумел победить бразильца Алекса Перейру. Таким образом российский спортсмен стал чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе, передает ТАСС.

Турнир UFC 313 проводился в Лас-Вегасе. Поединок подошел к концу, когда Анкалаев одержал победу единогласным решением судей.

Ранее российский боец Умар Нурмагомедов заявил, что не проиграл после своего поражения действующему чемпиону UFC в легчайшей весовой категории Мерабу Двалишвили, представляющему Грузию. Боец подчеркнул, что останется убежден в этом, даже если все будут говорить об обратном.

Бой Нурмагомедова с Двалишвили длился все пять раундов. Судьи по его результатам единогласно решили отдать победу грузинскому бойцу, в активе которого теперь 19 выигрышей в 23 поединках. Россиянин потерпел первое поражение в карьере.