Боец UFC Умар Нурмагомедов заявил, что не проиграл Мерабу Двалишвили

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Российский боец Умар Нурмагомедов вышел на связь после своего поражения действующему чемпиону UFC в легчайшей весовой категории Мерабу Двалишвили, представляющему Грузию. Об этом сообщает RT со ссылкой на пост в соцсетях спортсмена.

По мнению россиянина, Двалишвили он не проиграл. В этом боец убежден, даже если все будут говорить об обратном. Сейчас, как утверждает Нурмагомедов, ему важно разобраться с травмами, чтобы впоследствии вернуться в строй.

"Никаких оправданий. Я стану чемпионом. Остальное неважно. Хвала Аллаху в любом положении", – добавил российский боец.

Бой Нурмагомедова с Двалишвили длился все пять раундов. Судьи по его результатам единогласно решили отдать победу грузинскому бойцу, в активе которого теперь 19 выигрышей в 23 поединках. Россиянин потерпел первое поражение в карьере. При этом на его счету 18 побед.

В августе 2024 года двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Умар одержал победу над американцем Кори Сэндхагена в ключевом поединке турнира UFC в Абу-Даби. Противостояние между россиянином и американцем длилось все пять раундов. Единогласным решением судей победителем был признан Нурмагомедов. В 2023 году их поединок сорвался из-за травмы российского бойца.

