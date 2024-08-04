Брат Нурмагомедова победил американца в главном бою турнира UFC

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Российский боец и двоюродный брат Хабиба Нурмагомедов Умар одержал победу над американцем Кори Сэндхагена в ключевом поединке турнира UFC в Абу-Даби.

Противостояние между россиянином и американцем длилось все пять раундов. Единогласным решением судей победителем был признан Нурмагомедов.

Таким образом, россиянин продлил серию побед без проигрышей в ММА до 18 боев, а американец же потерпел пятое поражение при 17 выигранных боях.

В 2023 году их поединок сорвался из-за травмы Нурмагомедова.

Ранее российский боец ММА Усман Нурмагомедов победил американца Бенсона Хендерсона на турнире в Сан-Хосе и прошел в полуфинал Гран-при Bellator 292. Бой завершился уже в первом раунде удушающим приемом Нурмагомедова. Таким образом, россиянин защитил титул чемпиона промоушена в легком весе. Для 24-летнего Нурмагомедова это 17 победа подряд в 17 поединках.

В январе 2023 года в СМИ появилась информация об уходе экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова из ММА. Позже эту информацию подтвердил сам боец. Близкие к нему источники рассказывали, что Нурмагомедов принял такое решение, чтобы проводить больше времени с семьей.

