Нурмагомедов опроверг сообщения о возобновлении карьеры

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов не планирует возвращаться в спорт. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"UFC 300 пройдет без меня, как и UFC 400", – указал спортсмен.

До этого американский боец смешанных единоборств Чейл Соннен рассказал, что Нурмагомедов может принять участие в бою с чемпионом UFC в полусреднем весе Леоном Эдвардсом на турнире организации в апреле 2024 года, передает ТАСС.

Нурмагомедов завершил карьеру в UFC в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи. Всего российский спортсмен одержал 29 побед и не проиграл ни одного боя.

Теперь он занимается тренерской деятельностью и участвует в турнирах как секундант. В марте 2022 года Нурмагомедова включили в Зал славы UFC.

В январе прошлого года российский боец подтвердил свой уход из индустрии смешанных единоборств (ММА). Близкие к нему источники рассказывали, что Нурмагомедов принял такое решение, чтобы проводить больше времени с семьей.