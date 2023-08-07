Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать Маска к бою с Цукербергом

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать американского бизнесмена Илона Маска к бою с Марком Цукербергом по принципиальным соображениям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду Нурмагомедова.

"Хабиб отказался по принципиальным соображениям. <...> Он завершил тренерскую и спортивную карьеру, ничто не способно это изменить", – рассказали журналистам в команде спортсмена.

По словам представителей Нурмагомедова, россиянину регулярно поступают предложения о возвращении в спорт, однако он не собирается этого делать. Статус Маска не играет никакой роли, резюмировали в команде спортсмена.

Ранее руководитель корпорации Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг предложил Маску провести поединок 26 августа. По словам Цукерберга, он готов выйти на ринг "уже сегодня". При этом бизнесмен выразил сомнения, что поединок действительно состоится в назначенную дату.

22 июня Маск вызвал Цукерберга помериться силой в поединке. Глава Meta принял вызов владельца Tesla и SpaceX. Это произошло после того, как в Сети появилась информация о намерениях компании запустить сервис-конкурент X.

Позже президент UFC Дэйна Уайт подтвердил, что поединок состоится. Ожидается, что он станет самым просматриваемым в истории.

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