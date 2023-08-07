Маск запланировал использовать элементы реслинга в бою против Цукерберга

Фото: AP Photo/Marcio Jose Sanchez

Американский предприниматель Илон Маск планирует использовать элементы реслинга в бою против сооснователя Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марка Цукерберга. Об этом он сообщил в социальной ети X (ранее – Twitter), передает РИА Новости.

"Я выбираю WWE (реслинг-промоушен. – Прим.ред.) в качестве боевого стиля", – написал он.

Также Маск заявил, что ему может потребоваться операция перед боем, об этом точно будет известно на этой неделе, сообщает Pravda.Ru. По информации издания, ему могут укрепить титановую пластину, которая скрепляет позвонки.

Ранее Цукерберг заявил, что готов к поединку с Маском, и предложил ему провести бой 26 августа. При этом он выразил сомнения, что поединок действительно состоится в назначенную дату.

Маск, в свою очередь, рассказал что активно готовится к бою. Он отметил, что может проиграть, если поединок продлится слишком долго, так как весит больше противника.

Также Маск анонсировал прямую трансляцию поединка в социальной сети X. Бизнесмен добавил, что все вырученные средства пойдут на благотворительность для ветеранов.

22 июня Цукерберг принял вызов Маска помериться силой в поединке. Владелец Tesla и SpaceX вызвал главу Meta на бой после того, как в Сети появилась информация о намерениях компании запустить сервис-конкурент X.

Оба бизнесмена договорились сразиться на арене в Лас-Вегасе. Мать Илона Мэй Маск впоследствии заявила, что отменила бой сына с Цукербергом. Однако президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйн Уайт отметил, что поединок все-таки состоится. Ожидается, что он станет самым просматриваемым в истории.

Цукерберг предложил Маску провести бой 26 августа