Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Хабиб Нурмагомедов подтвердил уход из MMA, об этом спортсмен заявил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией).

В социальной сети Нурмагомедов сделал репост публикации одного из аккаунтов, где было сказано об окончательном уходе из индустрии MMA.

Ранее источники близкие к спортсмену рассказали, что Нурмагомедов больше не будет тренировать и не будет присутствовать с командой на сборах. Боец сделал этот выбор в пользу своей семьи.

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