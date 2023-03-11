Россиянин Нурмагомедов защитил титул чемпиона Bellator

Фото: ТАСС/Пресс-служба Bellator

Российский боец ММА Усман Нурмагомедов победил американца Бенсона Хендерсона на турнире в Сан-Хосе и прошел в полуфинал Гран-при Bellator 292.

Бой завершился уже в первом раунде удушающим приемом Нурмагомедова, который заставил противника сдаться. Таким образом, россиянин защитил титул чемпиона промоушена в легком весе.

Для 24-летнего Нурмагомедова это 17 победа подряд в 17 поединках. На счету представителя США Хендерсона между тем 30 побед в 42 поединках.

В январе этого года в СМИ появилась информация об уходе экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова из ММА. Позже эту информацию подтвердил сам боец.



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