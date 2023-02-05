Федор Емельяненко проиграл техническим нокаутом американцу Бейдеру

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко проиграл чемпиону Bellator в тяжелом весе Райану Бейдеру. Об этом сообщает РИА Новости.

Турнир проходил в Лос-Анджелесе, схватка завершилась победой Бейдера техническим нокаутом в дебютном раунде. Для Емельяненко и Бейдера это была вторая встреча: в 2019 году американец нокаутировал российского спортсмена на первой минуте противостояния.

Перед поединком Емельяненко заявил, что этот бой с Бейдером станет последним в его профессиональной карьере. На счету 46-летнего россиянина 40 побед при семи поражениях, в активе 39-летнего Бейдера – 31 победа и также семь поражений.

Ранее российский боксер Артур Бетербиев победил британца Энтони Ярда и остался чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

Встреча происходила в Лондоне на стадионе Уэмбли. В 12-раундовом поединке Бетербиев одержал верх в восьмом раунде техническим нокаутом. Российский боксер по результатам поединка остался непобежденным: в его активе 19 побед в 19 поединках.

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