Россиянин Бетербиев защитил три титула чемпиона мира по боксу

Фото: AP/TASS/Frank Franklin II

Российский боксер Артур Бетербиев победил британца Энтони Ярда и остался чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча происходила в Лондоне на стадионе Уэмбли. В 12-раундовом поединке Бетербиев одержал верх в восьмом раунде техническим нокаутом.

Бетербиев по результатам поединка остался непобежденным: в его активе 19 побед (все – досрочные) в 19 поединках.

Ранее боксер победил американца Маркуса Брауна. Тогда россиянин выиграл нокаутом в 9-м раунде.

До этого Бетербиев одержал победу над немцем Адамом Дайнесом в бою за титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBC в полутяжелом весе. Тогда Бетербиев закончил бой техническим нокаутом в 10-м раунде.

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