Боксера Майка Тайсона обвинили в изнасиловании

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Майка Тайсона обвинили в изнасиловании, передает ABC.

Женщина, которая подала иск на 5 миллионов долларов, заявила, что спортсмен изнасиловал ее в лимузине. Она подчеркнула, что в связи с этим получила физические и психологические увечья.

По ее словам, потерпевшая познакомилась с Тайсоном в Олбани, штат Нью-Йорк.

"Я несколько раз говорила ему нет и просила прекратить, но он продолжал наседать на меня. Затем он стянул с меня брюки и жестоко изнасиловал", – заявила женщина.

Ее имя не было названо. Кроме того, в иске, который она писала под присягой, не было указано даты нападения, однако сказано, что это случилось в начале 1990 годов. В это же время участница конкурса красоты Дезире Вашингтон также заявляла, что Тайсон совершил над ней сексуальное насилие в Индианаполисе. В 1992 году боксера признали виновным, он провел три года в колонии.

Ранее несколько девушек в соцсетях заявили, что звезда сериала "Уэнсдэй" Перси Хайнс Уайт причастен к изнасилованиям. Они также поделились, что актер занимался издевательствами над ними. Потерпевшие подчеркнули, что Уайт опаивал девушек алкоголем и наркотиками.

Женщина обвинила Майка Тайсона в изнасиловании в лимузине

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