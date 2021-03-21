Российский боксер Бетербиев победил Дайнеса в бою за чемпионские титулы IBF и WBC

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российский боксер Артур Бетербиев одержал победу над немцем Адамом Дайнесом в бою за титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе.

Бой состоялся в субботу, 20 марта, в Москве. Бетербиев одолел Дайнеса техническим нокаутом. Матч завершился в 10-м раунде.

36-летний россиянин одержал 16 досрочных побед в 16 боях на профессиональном ринге. В свою очередь, 30-летний Дайнес проиграл во второй раз при 19 победах и одной ничьей.

Ранее российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру. Об этом сообщал глава UFC Дэйн Уайт.