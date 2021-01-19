Нокаут в исполнении Поветкина стал лучшим в 2020 году по версии WBC

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Всемирный боксерский совет (WBC) признал нокаут в исполнении российского спортсмена Александра Поветкина в бою против британца Диллиана Уайта лучшим в 2020 году, сообщает "Газета.ру".

Поединок Поветкина и Уайта состоялся в ночь на 23 августа во дворе особняка промоутера Эдди Хирна в Великобритании. В пятом раунде 40-летний российский тяжеловес нокаутировал соперника, ранее дважды побывав в нокдауне.

По итогам боя россиянин завоевал титул временного чемпиона по версии WBC в тяжелом весе. Боксеры также соперничали за почетный пояс WBC Diamond.

Также известно, что бой-реванш между Поветкиным и Уайтом пройдет 6 марта 2021 года.

Всего на счету Поветкина 36 победных боев, 24 из которых выиграны нокаутом, еще один сыгран вничью, а два проиграны. 32-летний Уайт насчитывает 27 побед (из них 18 – нокаутом) и два поражения.