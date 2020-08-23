Поветкин завоевал титул временного чемпиона мира WBC, победив Уайта

Фото: AP Photo/Frank Augstein
40-летний россиянин Александр Поветкин завоевал титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), сообщает РИА Новости.
Противноком Поветкина стал британец Диллиан Уайт. Победу российский боец одержал благодаря нокауту в пятом раунде. Поединок состоялся в Брентвуде (Великобритания).
Сам россиянин после победы готов сражаться с любым боксером.
"Реванш? Это не от меня зависит. Я готов драться с любым. Хочу поблагодарить промоутеров Андрея Рябинского и Эдди Хирна, а также всех болельщиков, которые верили в меня", – поделился боец.
Он также добавил, что готовился к бою.
"Я смотрел его некоторые бои и видел, что он пропускает (удары) снизу. Я отрабатывал такие удары", – сказал Поветкин.
Бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд после боя заявил, что сокрушительный удар российского бойца был похож на выстрел.
"Вот это нокаут, вот это русский витязь Александр Поветкин. Огромный опыт позволил ему быстро отойти от двух нокдаунов. Саша – нокаутер, и ему нужен был только один шанс. И он его нашел, левый снизу, его любимый удар со скачка, либо сбоку, либо снизу. Просчитались британцы, Уайт слишком рано, видимо, поверил в свою победу", – рассказал Дрозд.
Всего на счету Поветкина 36 победных боев, 24 из которых выиграны нокаутом, еще один сыгран вничью, а два проиграно. А 32-летний Уайт насчитывает 27 побед (из них 18 – нокаутом) и два поражения.
Теперь Поветкин может претендовать на бой с победителем поединка за пояс чемпиона между британским боксером Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером.
Накануне российский боец смешанных единоборств Вадим Немков стал чемпионом Bellator в полутяжелом весе. Немков одержал победу на Райаном Бейдером во втором раунде. Он нанес противнику технический нокаут.
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