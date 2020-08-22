Немков стал чемпионом Bellator, нокаутировав Бейдера

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Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков стал чемпионом Bellator в полутяжелом весе. Поединок состоялся в рамках турнира Bellator 244 в Анкасвилле (США). Об этом сообщает RT.

Немков одержал победу на Райаном Бейдером во втором раунде. Он нанес противнику технический нокаут.

Сначала россиянин мощно ударил Бейдера ногой в голову, а после этого добил его.

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Джонс после победы Немкова выразил свои поздравления.

"Судя по всему, у России появился чемпион в полутяжелом весе. Мои поздравления", – поделился Джонс в Twitter.

Ранее экс-чемпион Ultimate Fighting Championship Андерсон Силва договорился о бое с Конором Макгрегором в весе до 77 килограммов. Однако UFC отказалась организовывать встречу.