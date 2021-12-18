Россиянин Бетербиев защитил два титула чемпиона мира по боксу

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Россиянин Артур Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 килограмма, сообщает ТАСС.

Боксер победил американца Маркуса Брауна. 12-раундовый поединок прошел в Монреале. Россиянин выиграл нокаутом в 9-м раунде.

Всего на счету 36-летнего спортсмена 17 побед (17 нокаутом) и ни одного поражения. Для 31-летнего Брауна это уже второе поражение при 24 победах (16 нокаутом).

Весной Бетербиев одержал победу над немцем Адамом Дайнесом в бою за титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBC в полутяжелом весе. Бой состоялся 20 марта, в Москве. Бетербиев одолел Дайнеса техническим нокаутом. Матч завершился в 10-м раунде.