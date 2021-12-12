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Спорт

00:12

Российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона WBA

спорт

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA россиянин Дмитрий Бивол победил соотечественника Умара Саламова в титульном бою в Екатеринбурге.

12-раундный поединок состоялся в субботу, 11 декабря. Бивол впервые защищал титул в России. Все судьи единогласно отдали ему победу.

На счету 30-летнего боксера 19 побед, 11 – нокаутом при отсутствии поражений. У 27-летнего Саламова – 26 побед, 19 – нокаутом и два поражения.

Ранее Бивол рассказал, при каких условиях согласился бы на поединок с бывшим обладателем титулов UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

Он отметил, что многие боксеры пошли бы на это, если бы поступило достойное финансовое предложение, поскольку, по словам Бивола, на ринг выходят не только ради поясов, но и для зарабатывания денег.

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