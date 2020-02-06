Бивол назвал условия для боя с Макгрегором

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Российский чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол рассказал, при каких условиях согласился бы на поединок с бывшим обладателем титулов UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

"На самом деле многие боксеры пошли бы на это, если бы поступило достойное финансовое предложение, что тут скрывать", – цитирует Бивола RT.

Боксер отметил, что "это может показаться легкой работой, потому что сам Макгрегор не боксер, а боец ММА, хоть и обладает хорошей ударной техникой.

"Но мы выходим на ринг не только ради поясов, нам хочется и зарабатывать тоже. Так что ответ "да", хотя бой с Конором никогда не был моей целью", – сказал он.

Ранее российский боксер Дмитрий Кудряшов рассказал, кого считает лучшим боксером и бойцом смешанных единоборств в минувшем десятилетии. В это число он включил Флойда Мейвезера, Мэнни Пакьяо и Хабиба Нурмагомедова.