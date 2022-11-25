11:19Спорт
Экс-чемпион мира по боксу Мойзес Фуэнтес скончался в возрасте 37 лет
Фото: YouTube/EnVivo Digital
Экс-чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Мойзес Фуэнтес скончался в возрасте 37 лет. Информацией об этом поделился президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман.
"Воин, который сражался до последнего вздоха. Наши соболезнования его семье и друзьям", – сообщил он в Twitter.
В октябре прошлого года мексиканца Фуэнтеса направили в медучреждение после нокаута в поединке с Дэвидом Куэльяром. У него обнаружили черепно-мозговую травму. В последствии спортсмена ввели в медикаментозную кому.
Сражение с Куэльяром стало первым после перерыва в три года. За всю свою карьеру Фуэнтес провел 33 поединка, из них он одержал 25 побед. Лишь один бой за весь период он закончил вничью.
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