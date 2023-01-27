Хачанов уступил Циципасу в полуфинале Australian Open

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Российский теннисист Карен Хачанов уступил третьей ракетке мира Стефаносу Циципасу в 1/2 финала открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в Мельбурне и завершил выступление в турнире.

Спортсмен из Греции в упорной борьбе вырвал у россиянина победу со счетом 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:3. Игра продолжалась 3 часа 21 минуту.

В финальном матче соперником Циципаса станет победитель полуфинальной игры между сербом Новаком Джоковичем и американцем Томми Полом.

В текущем розыгрыше Хачанов впервые в карьере смог дойти до полуфинала турнира. Прежде ему не удавалось преодолеть четвертый круг Australian Open.

Ранее Хачанов доходил до четвертьфинала других турниров "Большого шлема" – "Ролан Гаррос" в 2019 году, "Уимблдон" в 2021 году и US Open в 2022 году. До него подобное удавалось только шести другим действующим теннисистам: Рафаэлю Надалю, Новаку Джоковичу, Энди Маррею, Стэну Вавринке, Маттео Берретини и Яннику Синнеру.

Теннисист Карен Хачанов впервые в карьере вышел в полуфинал Australian Open

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