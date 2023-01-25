25 января, 21:39Спорт
Болельщиков с флагами России задержали после матча Australian Open
Фото: ТАСС/Sydney Low/CSM via ZUMA Press Wire
Федерация тенниса Австралии подтвердила информацию о задержании четверых болельщиков с российским флагами. Об этом пишет The Age.
Ранее стало известно, что российские и сербские болельщики после матча теннисиста из РФ Андрея Рублева и серба Новака Джоковича в рамках Australian Open развернули флаги России и начали выкрикивать лозунги в ее поддержку.
Организаторы чемпионата обратили внимание на то, что болельщики с самого начала не стали придерживаться правил, запрещающих демонстрацию флагов. Они назвали серьезным нарушением инцидент, когда был развернут флаг России с изображением Владимира Путина.
"Четыре человека, уже покидавшие стадион, развернули запрещенные флаги и угрожали охранникам, а потому полиция приняла меры", – уточняется в сообщении.
Ранее болельщики с флагом Украины оскорбили теннисиста Рублева на матче Australian Open.
Во время матча второго круга двое мужчин развернули на трибунах украинский флаг и начали выкрикивать в адрес спортсмена оскорбления. Рублев вынужден был обратиться к судье. Однако, когда тот предложил вмешаться, теннисист подчеркнул, что флаг ему не мешает.
Australian Open проходит в Мельбурне и завершится 29 января. Федерация тенниса Австралии не стала отстранять российских спортсменов от участия в турнире.
Сербские болельщики развернули российский флаг на чемпионате Австралии по теннису
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