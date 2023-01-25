Российский теннисист Рублев проиграл сербу Джоковичу и вылетел с Australian Open

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Российский теннисист Андрей Рублев проиграл сербскому спортсмену Новаку Джоковичу в 1/4 финала Australian Open.

Матч завершился со счетом 6:1, 6:2, 6:4 в пользу четвертой ракетки турнира. Встреча двух спортсменов длилась 2 часа 3 минуты.

Теперь Джокович сыграет с американцем Томми Полом в полуфинале.

Ранее в третьем круге Рублев обыграл британца Дэниела Эванса. Их матч длился 2 часа 9 минут и закончился со счетом 6:4, 6:2, 6:3.

В четвертом круге он встретился с датчанином Хольгером Руне, обыгравшим француза Уго Умбера со счетом 6:4, 6:2, 7:6 (7:5). Их встреча также продолжалась 2 часа 9 минут.

Во время матча второго круга с Рублевым произошел неприятный инцидент. Болельщики с флагом Украины оскорбили теннисиста из РФ. Двое мужчин развернули на трибунах украинский флаг и начали выкрикивать в адрес спортсмена оскорбления. Рублев вынужден был обратиться к судье.

Australian Open проходит в Мельбурне и завершится 29 января. Федерация тенниса Австралии не стала отстранять российских спортсменов от участия в турнире.

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