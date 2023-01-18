Первая ракетка России Касаткина проиграла Грачевой на старте Australian Open

Фото: TACC/Rob Prange/Zuma

Первая ракетка России Дарья Касаткина проиграла Варваре Грачевой в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне, сообщает РИА Новости.

Встреча двух россиянок завершилась со счетом 1:6, 1:6. Матч длился 54 минуты.

22-летняя Варвара Грачева располагается на 97-й строчке рейтинга WTA. Россиянка впервые одержала победу над представительницей топ-10. Для 25-летней Касаткиной лучшим результатом в турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Ролан Гаррос 2022 года.

Australian Open проходит в Мельбурне и завершится 29 января. Федерация тенниса Австралии не стала отстранять российских спортсменов от участия в турнире.

В чемпионате выступают Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова и другие теннисисты из РФ.

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