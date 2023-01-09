Теннисистам с COVID-19 разрешили участвовать в Australian Open

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Организаторы Australian Open разрешили теннисистам с положительным результатом теста на COVID-19 участвовать в матчах, если они чувствуют себя достаточно хорошо. Об этом сообщает The Age.

Участникам необязательно сдавать тест на коронавирус перед соревнованиями, но рекомендуется сообщить организаторам о положительном результате. В таком случае теннисист сможет принять участие, но за его состоянием во время игры будет наблюдать врач.

"Мы уже объявили игрокам Australian Open, а также более 12 тысячам сотрудникам турнира, что им лучше остаться дома при плохом самочувствии. Мы полагаем, что среди игроков будут те, кто примет участие в соревнованиях с COVID-19", – заявил директор Федерации тенниса Австралии Крейг Тили.

Послабления отразились и на болельщиках турнира. В этом году им необязательно предъявлять отрицательный ковид-тест или сертификат о вакцинации для посещения матча.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 16 по 29 января.

Ранее стало известно, что организация Tennis Australia не будет отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в турнире.

В заявочном листе на Australian Open, который был опубликован 9 декабря, указаны российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и другие теннисисты.

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