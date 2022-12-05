Скончался экс-тренер Марии Шараповой Ник Боллетьери

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Американский теннисный тренер Ник Боллетьери умер в возрасте 91 года. Об этом в своем Twitter-аккаунте рассказала бывшая ученица наставника немецкая спортсменка Сабина Лисицки.

Она поблагодарила тренера за то, что он дал многим юным теннисистам осуществить свою мечту, а также за поддержку и постоянную веру в своих подопечных.

"Мне посчастливилось быть одной из них. Вы сформировали игру в теннис, вас будет очень не хватать. Покойся с миром, Ник", – написала Лисицки.

Легендарный тренер воспитал 12 первых ракеток мира среди мужчин и женщин в одиночном и парном разрядах. В его послужном списке были Борис Беккер, Андре Агасси, Моника Селеш, Мартина Хингис, Винус Уильямс, Серена Уильямс и Мария Шарапова.

Кроме того, Боллетьери в 2014 году стал членом Международного зала теннисной славы.

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