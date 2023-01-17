Посольство РФ возмутил запрет флагов России и Белоруссии на Australian Open

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Посольство России в Австралии осудило решение о запрете флагов РФ и Белоруссии на трибунах Открытого чемпионата по теннису (Australian Open), уличив организаторов в лицемерии, сообщает РИА Новости.

В российском дипведомстве назвали происходящее очередным примером недопустимой политизации спорта. Кроме того, там подчеркнули, что решение Федерации тенниса Австралии усугубило дискриминацию российских теннисистов, которым разрешалось выступать под нейтральным флагом.

"Действительно прискорбно видеть, как организаторы чемпионата поддаются откровенным и довольно наглым политическим манипуляциям, жертвуя духом честной игры, когда-то присущим Australia Open", – говорится в сообщении.

Australian Open проходит в Мельбурне и завершится 29 января. Федерация тенниса Австралии (Tennis Australia) запретила болельщикам на трибунах демонстрировать российский и белорусский флаги в ходе турнира.

Ранее стало известно, что Tennis Australia не отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в турнире. В заявочном листе на Australian Open, который был опубликован 9 декабря, указаны российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и другие теннисисты.

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