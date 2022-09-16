Почему теннисист Роджер Федерер завершает карьеру

15 сентября двадцатикратный чемпион турниров "Большого шлема" Роджер Федерер объявил о завершении карьеры. Последним первенством, в котором швейцарский теннисист примет участие, станет Кубок Лейвера в конце сентября. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему Федерер принял такое решение именно сейчас и какой запомнится эпоха швейцарской легенды.



Роджер Федерер – без сомнения один из величайших теннисистов планеты. Свыше сотни титулов, 20 побед на "Больших шлемах" (больше только у Рафаэля Надаля и Новака Джоковича) и уникальный рекорд – 237 недель подряд в статусе первой ракетки мира (310 – всего). Два призовых места Олимпиады: золото в парном разряде на Играх-2008 в Пекине и в одиночном – на первенстве в Лондоне в 2012 году. Шесть побед на Итоговом турнире ATP в одиночном разряде, Кубок Дэвиса-2014 в составе сборной Швейцарии. На протяжении всей своей карьеры Федерер оставался образцом для подражания. Не только великолепный атлет, но и джентльмен – как на корте, так и за его пределами.

Всего этого могло и не быть, сделай Роджер в юности выбор в пользу другого своего спортивного увлечения – футбола. Долгое время Федерер хотел стать именно футболистом и совмещал тренировки в обоих видах спорта. Но в конце концов предпочел корт футбольному полю. В 15 лет Федерер стал чемпионом Швейцарии в категории U-18.

В 1998 году впервые выступил на турнире под эгидой ATP. В середине нулевых родилось легендарное трехстороннее противостояние: Федерер – Надаль – Джокович. С тех пор испанец и серб стали неотъемлемой частью карьеры и наследия Роджера, а борьба этих спортсменов вывела теннис на не досягаемый ранее уровень.

За свой уникальный игровой стиль и высокие результаты швейцарский теннисист даже получил в профессиональной среде прозвище Маэстро. Однако в силу возраста (Федерер на пять лет старше Надаля и на шесть – Джоковича) швейцарцу суждено было выйти из этой гонки первым.



В последнее время старые травмы все чаще стали напоминать о себе. С 2020 года Федерер не провел ни одного полноценного сезона или, вернее сказать, принял участие всего в нескольких турнирах, после которых всякий раз брал гигантскую паузу и пытался восстановить здоровье. По всей видимости, устав бороться с неизбежными проблемами, швейцарец принял решение окончательно уйти из тенниса. О чем он и написал в своих соцсетях.





Роджер Федерер теннисист Мне 41 год. Я сыграл более полутора тысячи матчей. Теннис отнесся ко мне более великодушно, чем я когда-либо мог мечтать, и теперь я должен признать, что настало время заканчивать мою соревновательную карьеру. <...> Я считаю себя одним из самых счастливых людей на Земле. Мне был дарован особый талант играть в теннис, и я делал это на уровне, о котором даже не мог мечтать, гораздо дольше, чем я вообще считал возможным.

Кубок Лейвера в Лондоне в конце сентября станет последним турниром под эгидой ATP, в котором примет участие Федерер. "Конечно, я буду продолжать играть в теннис, просто не на первенствах "Большого шлема" или в туре", – так объяснил свое решение Федерер. Уход швейцарца из большого спорта – хоть и ожидаемый для его соперников и болельщиков шаг, но тем не менее огромная потеря для всего тенниса.

Вместе с завершением карьеры Федерера окончательно закончится эпоха противостояния трех великих спортсменов: "Я хочу от всего сердца поблагодарить всех вас, каждого в мире, кто помог юному швейцарскому болбою воплотить мечты в реальность. В заключение, обращаюсь к игре в теннис: я люблю тебя и никогда не покину".