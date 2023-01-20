Теннисист Медведев проиграл в третьем круге Australian Open

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Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в третьем круге открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Его победил американец Себастьян Корда.

Встреча на арене Рода Лэйвера завершилась со счетом 7:6 (9:7), 6:3, 7:6 (7:4) в пользу спортсмена из США, который имел 29-й номер посева. Матч шел около трех часов. На счету россиянина – девять подач навылет, три двойные ошибки и четыре брейк-пойнта из шести.

Медведев впервые с 2018 года не вышел в четвертый круг чемпионата. В прошлом сезоне теннисист уверенно дошел до финала Australian Open, но не смог стать победителем, уступив испанцу Рафаэлю Надалю.

В следующем круге чемпионата американец Корда сыграет против поляка Хуберта Хуркача.

Ранее стало известно, что первая ракетка России Дарья Касаткина проиграла Варваре Грачевой в первом круге открытого чемпионата Австралии по теннису. Встреча двух россиянок завершилась со счетом 1:6, 1:6. Матч длился 54 минуты.

Australian Open проходит в Мельбурне и завершится 29 января. Федерация тенниса Австралии не стала отстранять российских спортсменов от участия в турнире.

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