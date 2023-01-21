Первая ракетка России Рублев вышел в 1/8 финала Australian Open

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Российский теннисист Андрей Рублев вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне, сообщает РИА Новости.

В третьем круге россиянин, который имел 5-й номер посева, обыграл британца Дэниела Эванса под 25-м номером. Их матч длился 2 часа 9 минут и закончился со счетом 6:4, 6:2, 6:3.

В четвертом круге первая ракетка России встретится с датчанином Хольгером Руне, обыгравшим француза Уго Умбера со счетом 6:4, 6:2, 7:6 (7:5). Их встреча также продолжалась 2 часа 9 минут.

Ранее стало известно, что Даниил Медведев проиграл в третьем круге открытого чемпионата Австралии американцу Себастьяну Корду. На счету россиянина – девять подач навылет, три двойные ошибки и четыре брейк-пойнта из шести.

Медведев впервые с 2018 года не вышел в четвертый круг чемпионата. В прошлом сезоне теннисист уверенно дошел до финала Australian Open, но не смог стать победителем, уступив испанцу Рафаэлю Надалю.

До этого первая ракетка России Дарья Касаткина проиграла Варваре Грачевой в первом круге открытого чемпионата Австралии по теннису. Встреча двух россиянок завершилась со счетом 1:6, 1:6. Матч длился 54 минуты.

Australian Open проходит в Мельбурне и завершится 29 января. Федерация тенниса Австралии не стала отстранять российских спортсменов от участия в турнире.

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