Российский теннисист Хачанов впервые вышел в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российский теннисист Карен Хачанов выиграл матч против Йошихито Нишиоку в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) и впервые вышел в 1/4 этого турнира.

Россиянин обыграл японца со счетом 6:0, 6:0, 7:6 (4).

Ранее Хачанов доходил до четвертьфинала других турниров "Большого шлема" – "Ролан Гаррос" в 2019 году, "Уимблдон" в 2021 году и US Open в 2022 году. До него подобное удавалось только 6 другим действующим игрокам: Рафаэлю Надалю, Новаку Джоковичу, Энди Маррею, Стэну Вавринке, Маттео Берретини и Яннику Синнеру.

В четвертьфинале действующего розыгрыша Australian Open соперником Хачанова станет Себастьян Корда или Хуберт Хуркач.

Ранее стало известно, что российский теннисист Даниил Медведев проиграл в третьем круге открытого чемпионата Австралии, уступив как раз американцу Себастьяну Корде.

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