Российский боец Минеев прибыл в зону СВО

Фото: vk.com/mineevvladimir

Российский боец Владимир Минеев прибыл в зону специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление команды спортсмена.

"Владимир прибыл в зону СВО, где будет выполнять поставленные задачи", – говорится в сообщении.

В период проведения частичной мобилизации в РФ Минеев получил повестку, после чего прибыл в военкомат по месту прописки. Бойцу дали бронь, поскольку он не соответствовал критериям призыва.

Несмотря на это, Минеев заключил контракт на службу в Вооруженных силах России и попросил дать ему время для участия в поединке против бойца из Бразилии Фернандо Родригеса. Минеев победил соперника, отправив его в технический нокаут.

Минееву 32 года. На его счету 26 побед и 2 поражения. В смешанных единоборствах он выиграл 16 боев, один проиграл и еще один завершил вничью.

Ранее в зону спецоперации на Украине отправился экс-мэр Краснодара Евгений Первышов. По словам политика, цель его участия в боевых действиях – защищать семью и Россию.

В зону спецоперации Первышов отправился в качестве добровольца.



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