Глава думского комитета Хубезов демобилизовался из зоны СВО

Фото: duma.gov.ru

Руководитель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов вернулся из зоны проведения СВО на Украине, контракт депутата закончился. Об этом сообщает телеграм-канал фракции "Единая Россия".

"За три месяца он из гражданского стал настоящим военным хирургом", – заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Он также добавил, что опыт Хубезова в деятельности в военном госпитале рядом с линией боевых действий станет полезным как в думском комитете, так и в рабочей группе по вопросам спецоперации.

В сентябре прошлого года Турчак получил заявления от четырех депутатов, которые захотели прибыть в зону проведения СВО.

Секретарь Генсовета ЕР заявил, что среди этих парламентариев были отмечены глава комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Хубезов, замруководителя комитета по обороне Дмитрий Саблин, замглавы комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов и замруководителя комитета по экономической политике Сергей Сокол.

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